Presunta violenza su una diciottenne, i due indagati ai domiciliari

Arresti domiciliari per i due presunti violentatori di una ragazza diciottenne loro connazionale. I due uomini, di 34 e 37 anni, entrambi originari dell’Honduras si trovano a casa già da diversi giorni. Erano in carcere dal marzo dell’anno scorso quando erano stati arrestati in seguito alla violenza sessuale che sarebbe stata patita dalla diciottenne. L’istanza di scarcerazione era stata avanzata dagli avvocati difensori dei due accusati. I due legali hanno motivato la loro richiesta spiegando che erano venute meno le esigente di una custodia cautelare in carcere perché per i loro assistiti non vi è pericolo di fuga, di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Il giudice ha quindi accolto l’istanza dei legali e disposto gli arresti domiciliari. Il fatto costato l’arresto lo scorso marzo ai due uomini, che si sono sempre dichiarati completamente innocenti, era avvenuto in un appartamento cittadino.

TUTTI I DETTAGLI SU LIBERTÀ IN EDICOLA