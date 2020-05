La voglia di Trebbia vince: rive affollate per la prima giornata al fiume

La stagione della tintarella in Trebbia è iniziata questa mattina, sabato 23 maggio. Muniti di sdraio e creme solari, i piacentini sono tornati ad appropriarsi del fiume, meta abituale che fino ad oggi non hanno potuto frequentare a causa delle restrizioni imposte dalle norme anti contagio.

Lungo le rive del Trebbia, complice il clima estivo, si sono riversate famiglie con bambini e gruppi di amici. Ma non sarà una stagione come tutte le altre. Per evitare il Covid è necessario rispettare le regole che sono state definite dall’ordinanza regionale e che in primo luogo prevedono il distanziamento sociale.

A Rivergaro questa mattina sono arrivate persone da tutta la provincia.