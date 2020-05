Il tuttofare di Ziano: “Quaranta giorni di consegne a domicilio”

Luigi Dallospedale, cinquantaseienne titolare di un negozio di alimentare a Ziano per quaranta giorni filati ha corso come un matto. La sua era una delle pochissime attività che poteva tenere le serrande aperte e si è fatto in quattro per consegnare la spesa e anche i giornali, visto che l’edicola era chiusa, a casa di chi non poteva uscire.

“Continuavo a pensare a cosa potevo fare – racconta Dallospedale – e visto che tanti clienti cominciavano a telefonarmi per chiedere di andare da loro mi sono messo a fare le consegne casa per casa”. La sua storia è uguale a quella di tanti commercianti che nei due mesi passati hanno cercato, nel silenzio della quotidianità, di dare una mano come potevano.