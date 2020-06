Domenica “doppio zero”: nessun decesso né nuovi contagiati a Piacenza

Domenica da incorniciare per Piacenza: nessun decesso e zero nuovi contagiati da Coronavirus nella nostra provincia. E’ la seconda volta che accade dallo scoppio della pandemia, che ha già fatto ben 962 vittime nel nostro territorio. I contagiati piacentini da Covid 19 restano quindi 4.523.

La prima volta con il “doppio zero” fu il 29 maggio.

I DATI REGIONALI

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.073 casi di positività, 17 in più rispetto a ieri, di cui 14 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale.

Le nuove guarigioni sono 102, per un totale di 22.232. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.637 (-90 rispetto a ieri).

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.523 a Piacenza (nessun nuovo caso), 3.606 a Parma (+7), 4.970 a Reggio Emilia (+ 2), 3.932 a Modena (nessun nuovo caso), 4.700 a Bologna (+5); 402 a Imola (+ 2); 1.007 a Ferrara (nessun nuovo caso). I casi di positività in Romagna sono 4.933 (+1), di cui 1.035 a Ravenna (+1), 948 a Forlì (nessuno nuovo caso), 782 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.168 a Rimini (nessun nuovo caso).

I DECESSI

Purtroppo, si registrano 5 nuovi decessi: tre uomini e due donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a 4.204. Per quanto riguarda la provincia di residenza, 2 decessi si sono avuti in provincia di Parma e 1 in quella di Reggio Emilia, 1 decesso in provincia di Ravenna e 1 in quella di Rimini. Nessun decesso nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza e da fuori regione.