Perde il controllo della moto e scavalca il guardrail: serve il soccorso alpino per il recupero

Ancora un incidente motociclistico lungo le strade della provincia: è accaduto nella serata di venerdì 26 giugno in località Casa Campolungo, nel comune di Bobbio. Lungo la strada Provinciale del Penice, un centauro ha perso il controllo della sua due ruote e si è schiantato in un profondo canale ai margini della carreggiata, scavalcando il guardrail. Molto complicate le operazioni per raggiungere il ferito: sul posto, oltre agli uomini del 118 di Bobbio e della Croce Rossa di Marsaglia, anche il soccorso alpino.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà