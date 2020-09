Sbanda con la moto e finisce fuori strada, ferito centauro di 57 anni

Sono serie (ma non corre pericolo di vita) le condizioni del motociclista di 57 anni rimasto coinvolto questo pomeriggio, giovedì 17 settembre, in un incidente stradale a Monticelli. Stando a quanto raccolto il centauro, poco prima delle 18.00, avrebbe perso il controllo del suo mezzo mentre stava percorrendo via argine San Giorgio, nei pressi del paese. Dopo essere finito fuori strada, l’uomo (di San Nazzaro) è caduto a terra. Sul posto, oltre alla Pubblica assistenza di Monticelli, è intervenuta anche l’eliambulanza. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cremona.

