“Chiacchierare è una rinascita”: il post-Covid degli anziani nei parchi

“Finalmente torniamo a vivere”. È una vera e propria rinascita quella percepita dagli anziani che giovedì mattina si sono ritrovati nel giardino pubblico di via Lanfranco a Piacenza, seduti all’ombra degli alberi sulle seggiole disposte in cerchio. È proseguita così, infatti, l’iniziativa “Quattro chiacchiere tutti insieme” organizzata dai servizi sociali del Comune. L’incontro è stato introdotto da un saluto dell’assessore al welfare Federica Sgorbati, che ha ricordato le prossime tappe dell’iniziativa (non prima di regalare un sacchetto di brioche ai partecipanti): martedì 14 luglio nella cornice del parco di via Santa Franca (nella zona delle panchine a sinistra dell’ingresso) e giovedì 16 luglio al parco della Pace di via Raffalda, sempre alle ore 9 del mattino.

“Oggi mi sembra di essere libera come un uccellino nel cielo”, ha commentato la pensionata Anna Persi durante l’appuntamento in via Lanfranco. “Non ho mai vissuto la guerra, ma credo che l’epidemia da coronavirus sia stata uguale se non peggio, perché persino le chiese erano chiuse. Quando ci hanno segregato in casa, sono caduta in depressione”.