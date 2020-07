L’artista della plastica: “Lavoro all’uncinetto le borse della spesa e creo le mie sculture”

Dall’alto di una mensola una donna dai lineamenti esotici ti scruta fumando una sigaretta, mentre una tartaruga gigante e un anziano cane sembrano sul punto di avvicinarsi per raccogliere qualche carezza. Su un ripiano della libreria spicca un mazzo di girasoli, che tanto ricorda il celebre dipinto di Van Gogh. E poi paperelle, elefanti, un presepe curato nei minimi dettagli e un ring con due boxeur intenti a darsele di santa ragione.

E’ il favoloso mondo di Mara Libelli, sessantanovenne piacentina che da semplici borsine colorate (quelle della spesa, tanto per intenderci) “tira fuori” meravigliose sculture. Come? Tagliandole a striscioline per poi lavorarle all’uncinetto. Nel quartiere è conosciuta come “l’artista della plastica” e in effetti, mettendo piede in casa sua, l’impressione è di entrare in un’altra dimensione, un piccolo giardino dell’Eden in cui animali, fiori, addirittura il cavallino a dondolo che sorveglia il salotto, sono realizzati con questo materiale.

“E’ una passione – spiega Mara – che coltivo ormai da 14 anni. Andavo a fare la spesa ogni mattina e alla sera mi ritrovavo con tantissime borsine di plastica, di tutti i colori. Dato che mi spiaceva buttarle, ho iniziato a collezionarle e alla fine mi è venuta l’idea di creare queste sculture ma non solo: ho confezionato cinture, borse portadocumenti, orecchini, addirittura mi sono fabbricata un bel paio di babbucce per girare in casa. La mia prima ‘creatura’ è stata il cavalluccio a dondolo: ho impiegato sette mesi a realizzarlo!»

I soggetti sono molto vari. Cosa ama maggiormente ritrarre?

“Quello che sento al momento: sono gli stati d’animo a guidarmi. Ogni scultura porta con sé la sensazione che avvertivo quando l’ho realizzata. Il dottore che cura il paziente, ad esempio, mi ricorda la mamma quando aveva l’Alzheimer. L’uomo col cappello, invece, è un omaggio ai “boss” di quartiere di quando ero ragazzina, negli anni ’60 e ‘70. Col sigaro in bocca si atteggiavano a uomini duri e facevano i gradassi, quando in realtà, magari, erano buoni come il pane”.

A quali sculture è più affezionata?

“A tutte, anche se devo ammettere che nel corso degli anni ne ho regalate parecchie ad amici o parenti. Se proprio dovessi scegliere, però, direi il cavalluccio a dondolo e Rambo, il mio cagnolino. Mi teneva compagnia e quando è morto ho voluto creare una scultura che lo ritraesse, è un modo per ricordarlo e per sentirlo ancora vicino a me! Sono molto legata anche al presepe e alla riproduzione del Cristo in croce: amo tantissimi i temi religiosi”.