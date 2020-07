Carabinieri arrestati respingono le accuse. “Nella foto i soldi di una vincita. Il pusher è caduto da solo”

Al carcere delle Novate nell’interrogatorio di garanzia, i carabinieri arrestati nell’ambito dell’operazione Odysseus hanno risposto alle domande del giudice e hanno spiegato la loro versione dei fatti. Daniele Mancini, avvocato dell’appuntato scelto Giacomo Falanga, ha spiegato ai cronisti davanti al penitenziario piacentino che il suo assistito “è estraneo ai fatti di violenza e spaccio di droga. Il suo tenore di vita era normale e non lascia presumere alcuna attività illecita”. La foto alla “Gomorra” con i soldi in mano, in base a quanto riferito dal legale, è una foto di una vincita al Gratta e Vinci pubblicata sui social circa cinque anni fa. In merito alla violenza sul cittadino che si vede in una foto ammanettato a terra e sanguinante, l’avvocato fa sapere che in base a quanto riferito dall’indagato, l’uomo “era caduto da solo nell’inseguimento”.

In carcere è in corso l’interrogatorio all’appuntato Giuseppe Montella, considerato il regista delle operazioni illecite avvenute alla caserma Levante.

L’appuntato Salvatore Cappellano davanti al gip si era avvalso della facoltà di non rispondere.