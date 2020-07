Test Drive, al via le prove su strada di Benzina Solida: Audi A3 Sportback

Prende il via oggi Test Drive, la rubrica video motoristica del blog Benzina Solida a cura di Pier Carlo Marcoccia. Prove su strada dell’automotive approfondite e, soprattutto, cross-mediale: per informare e far conoscere. Uno strumento di comunicazione utile ai lettori, per scoprire le caratteristiche delle auto in prova, da consultare sul web e su Libertà.

Si parte oggi, con la prova della nuova Audi A3 Sportback.