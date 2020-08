Migliora la bimba che ha rischiato di annegare in piscina

Resta ricoverata all’ospedale di Bergamo e la prognosi è ancora riservata, ma i medici non considerano più in pericolo di vita la bambina di 4 anni trovata ieri pomeriggio priva di conoscenza nella piscina di un’abitazione in via Rigolli, a Piacenza.

La piccola era stata subito tirata fuori dall’acqua dalla mamma, i mezzi del 118 l’avevano portata in ospedale a Piacenza, poi in eliambulanza era stata trasferita a Bergamo, in condizioni gravi.

Nella notte sarebbero arrivati importanti miglioramenti.

La polizia sta cercando di chiarire la dinamica di quanto accaduto.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà