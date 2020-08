Trevozzo, campo giochi intitolato all’ex sindaco di Nibbiano Aldo Savini

A Trevozzo il campo giochi di piazza Papa Giovanni XXIII, ristrutturato e restituito alla comunità sul finire dello scorso anno, è stato intitolato all’ex sindaco di Nibbiano (oggi confluito in Alta Val Tidone) Aldo Savini. Primo cittadino dal 1976 al 1980, Savini ha legato il suo nome a numerosi lavori pubblici legati a strade, acquedotti, nuove reti fognarie, cimiteri e alla “zona produttiva per artigianato e piccole industrie di Strà”. Si diede da fare anche per mettere in sicurezza l’abitato di NIbbiano minacciato all’epoca da una frana.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà