Contributi per il bando affitto 2019: quasi mille domande presentate

È stata approvata la graduatoria dei partecipanti al “Bando affitto 2019”. Parte quindi la procedura di liquidazione di oltre 758 mila euro di contributi. Nel periodo di pubblicazione del bando – dal 15 gennaio al 7 marzo 2020 – sono state presentate 942 domande, di cui 856 accolte e finanziate fino ad esaurimento dei fondi disponibili e 86 escluse. Con le risorse a disposizione verranno ammesse a contributo le prime 593 domande, mentre grazie ai fondi che saranno resi disponibili a breve dalla delibera regionale n. 602/2020, verranno in seguito finanziate le altre 179 domande.

Gli atti potranno essere visionati attraverso una richiesta ai Servizi Sociali – Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa con sede in via XXIV Maggio 26/28 a Piacenza dove sono conservati, previo appuntamento telefonico ai numeri 0523-492162 e 0523-492169. Gli elenchi, con gli opportuni accorgimenti a tutela della riservatezza, sono disponibili sul sito del Comune di Piacenza, nella sezione Servizi Sociali e all’Albo pretorio on line.