Maltratta la fidanzata e minaccia un passante con un coltello, denunciato un egiziano

Un tunisino è intervenuto in soccorso di una ragazza macedone maltrattata dal fidanzato egiziano. Quest’ultimo, contrariato dall’intervento del passante, ha sfilato di tasca un coltello a serramanico, lo ha aperto ed ha minacciato il tunisino gridandogli: “Vai via che ti faccio male”. Il tunisino compreso che non era “aria” è fuggito di corsa e ha chiamato il 113. E’ accaduto lunedì sera intorno alle 21 all’incrocio fra via Farnesiana e via Beati.

Le volanti accorse sul posto hanno visto un giovane che correva e lo hanno fermato mentre saliva sulla sua auto. Il giovane poi identificato per un egiziano di 24 anni ha subito consegnato il coltello che aveva una lama di 7 centimetri. E’ stato identificato per un ventiquattrenne egiziano con precedenti penali per: minacce, lesioni, maltrattamenti in famiglia, spaccio di droga, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento. E’ stato identificato anche il minacciato: un tunisino di 25 anni. Mentre la polizia invitava l’egiziano a recarsi in questura è arrivata la sua fidanzata macedone minacciata poco prima, la quale avrebbe inveito contro gli agenti gridando: “Perché lo fermate? Non abbiamo bisogno di voi, chiamerò il mio avvocato, ve la faremo pagare, lasciateci in pace”. In quel frangente l’egiziano avrebbe strattonato gli agenti ed è stato così condotto in questura dove è stato denunciato per minacce aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma e oggetto da offesa. Il coltello a serramanico è stato sequestrato. Tutto era cominciato intorno alle 20.30 nella zona di via Beati, dove in un cortile era in corso una grigliata fra amici. Alla grigliata aveva preso parte la ragazza macedone. Nel corso dell’intrattenimento è arrivato con un amico l’egiziano fidanzato della macedone. Fra i due sarebbe subito nato un battibecco nel corso del quale il nordafricano avrebbe strappato di mano il cellulare gettandolo a terra. Dal momento che l’alterco fra i due fidanzati non accennava a placarsi alcuni brasiliani che avevano dato vita alla festa hanno allontanato la coppia. La lite sarebbe quindi proseguita in strada fra i due all’incrocio fra via Beati e via Farnesiana. Ed è stato in questa fase che è sopraggiunto il tunisino, che ha tentato di soccorrere la ragazza, ma l’egiziano ha sfoderato la lama.