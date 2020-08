A Piacenza i contagi tornano a salire, oggi 18 nuovi casi: 5 rientrati dall’estero e tre dalla Sardegna

I rientri dall’estero e dalla Sardegna fanno alzare il numero di nuovo contagiati da Covid anche a PIacenza, come peraltro nel resto d’Italia. Oggi sono 18: otto sono stati individuati come contatti di casi già noti, 5 di rientro dall’estero (2 dalla Tunisia, 1 dalla Romania, 1 dall’Algeria, 1 dall’Albania), tre di rientro da viaggi in Italia (Sardegna), uno grazie a una visita di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro, uno perché sintomatico.

LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.547 casi di positività, 164 in più rispetto a ieri, di cui 91 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

I tamponi effettuati ieri sono 10.080, per un totale di 874.312. A questi si aggiungono anche 2.724 test sierologici.

L’indice Rt di trasmissione regionale a 14 giorni è pari a 0,62, inferiore a quello medio nazionale di 0,75%, aggiornato al 25 agosto.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 32,5 anni.

Le persone complessivamente guarite sono 24.467 (+7 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.779 a Piacenza (+18, di cui 5 sintomatici), 3.909 a Parma (+5, di cui 2 sintomatici), 5.356 a Reggio Emilia (+16, di cui 5 sintomatici), 4.365 a Modena (+23, di cui 12 sintomatici), 5.624 a Bologna (+ 22, di cui 15 sintomatici), 485 casi a Imola (+8, di cui 4 sintomatici), 1.215 a Ferrara (+10, di cui 4 sintomatici), 1.377 a Ravenna (+ 21 casi, di cui 5 sintomatici), 1.104 a Forlì (+26, di cui 13 sintomatici), 925 a Cesena (+12 di cui 7 sintomatici ) e 2.408 a Rimini (+3 di cui 1 sintomatico