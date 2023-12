Influenza e Covid, al Pronto soccorso 200 accessi in un giorno. E l’attesa si allunga

Torna sotto pressione la prima linea della sanità piacentina, e con essa quella di molte parti d’Italia. Virus influenzali e parainfluenzali, Covid, riacutizzazione di patologie croniche in pazienti anziani. Tutto ciò e molto altro ancora stanno vedendo in queste ore i sanitari – medici e infermieri – ancora alle prese con una carenza di organici diventata purtroppo cronica. Il Pronto soccorso di Piacenza, nelle ultime giornate, è tornato a superare i 200 accessi in 24 ore. Torna d’attualità anche il fenomeno dell’ingorgo in Pronto soccorso: richieste di cura in aumento e difficoltà a trovare in tempi rapidi letti per i pazienti da ricoverare. L’Ausl ha fatto sapere che sta lavorando con un’unità di crisi per ridurre il sovraffollamento, scusandosi per eventuali disagi.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ