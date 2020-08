“Valorizzare la medicina territoriale”: nasce il Coordinamento dei comitati

Valorizzazione la sanità pubblica, la medicina territoriale e un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che riguardano il mondo della sanità. Sono gli obiettivi del neonato Coordinamento che ha riunito i comitati sorti nel tempo in città e provincia a difesa della medicina territoriale e della sanità locale. Una lettera è stata inviata al presidente della Conferenza territoriale sociosanitaria Lucia Fontana, per chiedere un incontro. Primo nodo da affrontare, secondo il Coordinamento, sono le liste d’attesa. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta alla sede di Legambiente a Piacenza. I comitati riuniti nel Coordinamento sono Associale Terme e Val Trebbia, Distretto di Mutuo soccorso Gap, Comitato di Castel San Giovanni, Riconquistiamo tutto Area congressuale Cgil, Un sogno in Comune -Pontenure, Legambiente Piacenza, Comitato di Fiorenzuola.

