Danni e disagi anche nella Bassa Piacentina a causa del maltempo: a San Nazzaro di Monticelli e a San Pietro in Cerro alcuni alberi sono caduti o si sono spezzati, fortunatamente senza danni alle persone o alle vetture in transito.

Super lavoro per la Polizia dell’Unione Bassa Valdarda Fiume Po e per i volontari del gruppo di Protezione Civile Omega.

