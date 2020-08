Degrado e incuria al cimitero, le tombe sprofondano nel terreno

Al cimitero di Piacenza si scoprono le tombe. Accade in uno dei reparti dove le sepolture sono posizionate dentro la terra nella quale, in alcuni casi, vuoi per disattenzione e incuria, si sono aperti dei buchi. La segnalazione arriva da un piacentino che l’altro giorno si è trovato davanti a una tomba sprofondata nel terreno, nel quale appunto si è aperto un buco piuttosto ampio. Un’eccezione? Da diverso tempo sono tanti i cittadini che segnalano l’incuria che contraddistingue il cimitero di Piacenza, ma anche quelli frazionali. Le foto, scattate in questi giorni, dicono più di tante parole.

