Il tenente Francesco Tartaglione ha assunto il comando del Nucleo operativo di Piacenza

Venerdì scorso, 28 agosto, il tenente Francesco Tartaglione ha assunto ufficialmente il comando del Nucleo operativo della guardia di finanza di Piacenza.

Il nuovo comandante prende il posto del tenente Fabiana Minardi che, dopo poco più di due anni di permanenza, lascia il Nucleo operativo per ricoprire l’incarico di comandante della tenenza di Alcamo (Trapani). Il tenente Tartaglione, 24 anni e al suo primo incarico operativo, è arrivato a Piacenza al termine del corso di formazione quinquennale svolto presso l’Accademia della guardia di finanza, massimo istituto di formazione del corpo. Arruolatosi nel settembre del 2015, è entrato a far parte del 115° corso “Val di Ledro III” di allievi ufficiali. Promosso al grado di sottotenente il 18 settembre 2017 e a quello di tenente due anni dopo, al termine del quinquennio di studi ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode.

“Ringrazio il tenente Minardi per i due anni di servizio svolti a piacenza – ha commentato il comandante provinciale Daniele Sanapo – e do il benvenuto al tenente Tartaglione. Rivolgo ad entrambi gli ufficiali i migliori auguri per i rispettivi impegni futuri”.