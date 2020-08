Un pozzo in Mozambico in memoria del fotografo Bruno Cremona

Ha preso finalmente corpo il sogno di realizzare un pozzo in Mozambico in memoria di Bruno Cremona, indimenticato fotografo agazzanese scomparso nel 2017. I lavori per la costruzione del prezioso manufatto, ad opera dei missionari saveriani, sono stati ultimati di recente. Il pozzo, dotato di pompa in grado di sollevare l’acqua, serve ora la comunità di Mutarara e un vicino ospedale dotandoli di un servizio che può sembrare scontato, ma che nei paesi più poveri del mondo rappresenta un vero e proprio lusso.

