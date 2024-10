Agazzano: chiude definitivamente la mostra del fotografo Bruno Cremona

Quasi impossibile per i familiari gestire l’immenso patrimonio lasciato dal fotografo, scomparso nel 2017, che per sessant’anni ha documentato la vita della Val Luretta: ad Agazzano chiude definitivamente la mostra permanente del fotografo Bruno Cremona.

“Da sola non riesco più a gestire tutto questo materiale – dice la moglie Lucia Marchetti – . Mi dispiace, ma ho deciso di rimuovere tutto. Spero che qualcuno, magari un archivio storico, si faccia avanti”. L’archivio lasciato dal fotografo agazzanese conta non meno di 13mila diapositive e migliaia e migliaia di scatti fotografici, perlopiù in bianco e nero. Una massa di materiale che documenta sei decenni di vita tra Agazzano, ma anche Gazzola, Gragnano, Piozzano. Molte delle sue fotografie vengono riesumate per testimoniare ad esempio i cambiamenti urbanistici del paese, ma anche i cambiamenti di costume, di abitudini.