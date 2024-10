Ad Agazzano riordinata l’area ecologica e ripristinati gli orari di apertura

L’area ecologica di Agazzano è stata riordinata. Dopo un periodo di abbandono durante l’estate, in cui nessuno si occupava della manutenzione, la situazione era rapidamente degenerata, trasformandosi in un deposito degradato. Tuttavia, grazie all’intervento della cooperativa incaricata da Iren, l’area è stata ripulita e riportata in ordine.

L’area ecologica è ora aperta anche la domenica mattina, dalle 9:00 alle 12:00, oltre ai consueti orari di apertura: lunedì dalle 15:00 alle 18:00, giovedì dalle 15:00 alle 18:30, sabato dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.