Villanova, ragazzino in bicicletta investito da un’auto in via Repubblica: è grave

Sono ancora da chiarire i contorni dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 31 agosto, a Villanova. Stando a quanto raccolto un’auto, poco dopo le 18.30, ha investito un ragazzino di 14 anni intento ad attraversare la strada in sella alla sua bicicletta. Lo scontro è avvenuto in via Repubblica, arteria principale del paese della bassa.

Nell’impatto, il giovane è stato scaraventato a terra, rimediando diverse ferite. Sul posto, oltre alla Pubblica assistenza di Cortemaggiore e a un’automedica di Fiorenzuola, è giunto anche l’elisoccorso, che ha trasportato il giovane all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri di Cortemaggiore hanno eseguito i rilievi di legge.