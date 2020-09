“Spazi adeguati alle nuove norme, pronti ad accogliere tutti gli studenti”

Spazi comuni come palestra e biblioteca sono stati trasformati in aule per consentire a tutti gli studenti di ritornare in presenza. All’istituto superiore Romagnosi e al Casali c’è una gran voglia di riaccogliere i ragazzi, oltre 1.800 tra i due istituti, dopo oltre sei mesi a causa dell’emergenza Covid. Dirigente e collaboratori hanno lavorato alacremente per un ritorno in sicurezza. Oggi, 1 settembre, è il giorno del collegio docenti, domani via ai corsi di recupero.

