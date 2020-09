Cade in moto a Rivergaro, centauro ferito portato in ospedale

Incidente nella tarda mattinata di sabato 5 settembre a Rivergaro. Nei pressi della Bellaria un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato. Cadendo a terra l’uomo è rimasto ferito ed è stato condotto all’ospedale di Piacenza in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Dei rilievi di legge si sono occupati gli agenti della polizia stradale.

