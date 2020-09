Gola Gola, inaugurata l’edizione “Covid-free” a palazzo Gotico

Al via l’edizione 2020 del Gola Gola Festival di Piacenza. Una rassegna enogastronomica “dal sapore diverso”, ha detto il presentatore Nicola Tinto Prudente, voce nota di Rai Radio 2. L’evento – che fino all’ultimo rischiava di saltare – è stato inaugurato oggi pomeriggio (5 settembre) nel salone monumentale di palazzo Gotico. Cioè la location principale dell’iniziativa, insieme all’auditorium Sant’Ilario: il programma in piazza Cavalli è stato infatti spostato all’interno di spazi al chiuso così da gestire il contingentamento e prevenire la diffusione del Coronavirus. “Il format è stato cambiato in versione anti-Covid – ha commentato il sindaco Patrizia Barbieri – per mantenere il distanziamento sociale il più possibile, grazie all’intenso lavoro degli uffici e degli organizzatori dell’evento. L’edizione di quest’anno sarà comunque un’importante vetrina per il patrimonio enogastronomico locale”.

Il Gola Gola Festival prosegue anche nella giornata di domani, domenica 6 settembre. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO