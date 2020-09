Caos e lunghe attese. “Situazione ingestibile, scaglionare gli ingressi”

Mattinata di caos davanti all’ingresso degli uffici del giudice di pace in Benedettine a Piacenza. Numerosi avvocati e cittadini si sono ritrovati nello stesso momento per le convocazioni. Rimanere in coda era difficile perché tutti (compresi i legali che dovevano recarsi dagli ufficiali giudiziari) si dovevano avvicinare all’ingresso per sentire la chiamata e così si sono creati assembramenti e non sono mancati momenti di tensione. Per rendere meno impegnativa l’attesa sotto al sole sono state portate all’esterno alcune sedie. Dopo le lamentele della mattinata di oggi, l’argomento è stato discusso nel consiglio dell’Ordine degli avvocati fissato per il pomeriggio. “La situazione di questa mattina era davvero ingestibile. Non abbiamo capito perchè sono state effettuate così tante convocazioni tra le 9 e le 9.30 – ha spiegato il presidente dell’Ordine Giovanni Giuffrida -. Dagli uffici del giudice di pace ci è stato garantito che d’ora in poi verranno scaglionati gli ingressi con un fascicolo ogni quarto d’ora. Monitoreremo la situazione nei prossimi giorni”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà