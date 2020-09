Bimbo positivo all’asilo: tutti negativi i tamponi su alunni e insegnanti

Buone notizie dall’Ausl sul caso del bimbo contagiato che aveva frequentato per un’ora l’asilo Nostra Signora di Lourdes di Piacenza il 1 settembre. Sono risultati negativi i tamponi per le due insegnanti e i sette bambini della scuola materna che erano entrati in contatto con il piccolo.

Lo ha fatto sapere l’Azienda sanitaria di Piacenza in una nota:

“A seguito della segnalazione del medico di famiglia, come prevede la procedura ormai rodata messa in campo dall’azienda Usl di Piacenza, la scorsa settimana erano stati sottoposti a tampone presso il loro domicilio tutti i conviventi di una persona che presentava sintomi compatibili con infezione da Covid. Tra di loro anche un bambino che, dall’indagine epidemiologica svolta dall’Igiene Pubblica, risultava aver frequentato alcuni giorni prima l’asilo di Nostra Signora di Lourdes.

Durante i colloqui era già stato appurato che, a causa del tempo limitato di permanenza del piccolo nella struttura e delle misure di prevenzione del contagio che responsabili e insegnanti applicano giornalmente, era molto improbabile che l’infezione si fosse diffusa a bambini e personale. A maggior tutela delle persone interessate, è stata però data la possibilità di effettuare tamponi di controllo.

I test sui bambini sono stati eseguiti nella giornata di martedì per permettere alla scuola di avvisare i genitori e di raccogliere da loro il necessario consenso informato. Sottoposte a tampone anche le insegnanti presenti nella giornata di frequenza del bambino.

Gli esiti sono stati tutti negativi”.