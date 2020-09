Inciviltà in località Zilioli: spunta un divano bianco a lato della strada

Potrebbe anche rappresentare una buona idea per un’installazione di arte moderna: un divano bianco per consentire a chi cammina in strada di fermarsi un attimo a riposare. Non una panchina di legno ma un divano bianco a due posti. Peccato che quello comparso in località Zilioli, nel comune di Castell’Arquato, sia frutto dell’inciviltà e non dello spirito artistico. Qualcuno che non intendeva smaltire correttamente il divano rovinato, lo ha abbandonato a lato della strada. Un lettore ha scattato la foto e la ha inviata alla nostra redazione. “Lascio a voi i commenti” ha scritto.

