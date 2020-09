“Vivo per miracolo”: parla il ventenne accoltellato in via Colombo

“All’ospedale i medici mi hanno detto che sono vivo per miracolo”. Jawad Bejja, nato 20 anni a Piacenza da genitori arrivati dal Marocco, è il ragazzo accoltellato alla pancia in via Colombo nella notte tra il 29 e il 30 agosto.

“Mi hanno suturato la pancia con quaranta punti e riempito di antibiotici. Adesso sono a casa, dovrò prendere farmaci per mesi”, aggiunge intervistato dal quotidiano Libertà in edicola.

Per quel tragico episodio era stato arrestato subito dopo un venezuelano ventenne con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti nei confronti dell’ex fidanzata, una ragazza piacentina ventenne che sarebbe stata all’origine di tutto.

“Era solo un conoscente con cui avevo discusso poco prima alla festa – aggiunge – e che ho raggiunto in strada per chiarire. Ma lui è spuntato dal nulla e mi ha colpito”.

