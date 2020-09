La “nuova vita” dell’ex cinema Smeraldo: ora è un salone polifunzionale

L’ex cinema Smeraldo di Ziano ha cambiato volto. Platea, galleria e palco del vecchio cinema sono stati recuperati per farne un salone polifunzionale per la promozione dell’enogastronomia locale e per eventi di paese. Anche i lavori alla vicina enoteca regionale, nei sotterranei della rocca, sono stati ultimati.

