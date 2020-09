Tentano il colpo al caseificio, finisco nel canale con il furgone carico di forme di grana

Erano riusciti ad accedere dal retro dello stabilimento e a caricare circa una quarantina di forme di formaggio grana su di un furgone, ma hanno dovuto fare i conti con la reattività e la tempestività degli operatori di Ivri Sicuritalia che, con tre pattuglie giunte sul posto subito dopo che l’allarme è entrato in funzione, hanno mandato in fumo il piano dei soliti ignoti.

E’ accaduto a Mottaziana, nel comune di Borgonovo: nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre, i ladri hanno fatto irruzione al locale caseificio e hanno caricato un consistente numero di forme di formaggio all’interno di un van. All’arrivo dei vigilantes e di quello di una volante dei carabinieri giunta da Piacenza, i ladri si sono dati alla precipitosa fuga. Evidentemente qualcosa è andato storto e la loro corsa è terminata in un canale di scolo: vistisi braccati, i malviventi hanno scelto i campi per darsela a gambe nell’oscurità, abbandonando così il prezioso carico. Tutte recuperate le forme per un valore complessivo di diverse decine di migliaia di euro. Sull’episodio indagano i carabinieri.