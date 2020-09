Giardini Anguissola, raccolte 400 firme: “Nel quartiere regna il degrado”

Oltre 400 firme raccolte dagli abitanti del quartiere che gravita attorno ai Giardini Anguissola, tra via Emmanueli e via Pietro Cella, saranno consegnate oggi, 23 settembre, al consigliere comunale Stefano Cugini e successivamente ad alcuni amministratori delle città. La volontà di chi le ha raccolte è testimoniare lo stato di incuria in cui si trova la zona.

Ileana Tosca, una delle storiche abitanti del quartiere e una di coloro che ha dato vita alla raccolta firme, spiega che l’obiettivo è di farsi ascoltare dal sindaco. “Assistere a questo degrado progressivo della zona in cui abitiamo dispiace molto – dice – come testimonia il numero delle adesioni alla raccolta firme”.

