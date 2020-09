La prefettura ai commercianti: “Segnalate situazioni di pericolo”

Le zone interessate nei giorni scorsi da risse in locali pubblici sono state al centro dell’attenzione nel nuovo incontro del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Daniela Lupo e allargato ai rappresentanti della Camera di Commercio e delle associazioni dei commercianti (Confcommercio e Libera associazione commercianti).

“In un sistema di sicurezza in cui la polizia locale e l’amministrazione comunale sono chiamate a fare la propria parte – si legge nella nota della prefettura – emerge la necessità di coinvolgere, per il tramite delle associazioni, gli operatori economici a garanzia della graduale ripresa dell’economia, nel rispetto delle normative Covid e delle disposizioni di settore, delle ordinanze comunali e dei titoli amministrativi abilitativi all’esercizio dell’attività. In tale contesto l’amministrazione comunale ha, peraltro, attivato un presidio di polizia locale in via Capra, nel quartiere Roma, dove operano anche pattuglie appiedate. Tutti i presenti hanno convenuto sull’importanza del coinvolgimento degli operatori per una più responsabile partecipazione al sistema sicurezza”.

Il prefetto ha invitato le associazioni a sensibilizzare i propri iscritti all’osservanza delle regole e a segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo, anche potenziale, ai numeri delle sale operative delle forze di polizia. Proseguono i servizi pianificati nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio, anche con l’impiego del Reparto anticrimine della Polizia di Stato, in particolare nelle aree ritenute più sensibili, mentre pattuglie appiedate dell’Arma dei Carabinieri, nelle giornate di sabato, continueranno ad essere presenti nelle zone del centro.

