Sicurezza sul lavoro, al via in Prefettura il secondo ciclo di incontri

Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, istituita dall’Organizzazione internazionale del Lavoro (agenzia specializzata delle Nazioni Unite) nel 2003.

In questo contesto prosegue il secondo ciclo di incontri promosso dal prefetto Daniela Lupo nell’ambito dell’Osservatorio per la sicurezza nei luoghi di lavoro, istituito con il protocollo di intesa sottoscritto il 23 settembre 2020, per l’informazione e la sensibilizzazione degli operatori economici alle misure di protezione dei lavoratori, anche tramite l’utilizzo dei fondi ad hoc previsti.

Nella giornata di domani, 27 aprile 2023, presso la Prefettura è in programma il “Focus Assicurativo Inail”, a cura del Responsabile della sede Inail di Piacenza, Marco Magnani, e del Funzionario Vigilanza Giovanni Tolomeo, con un approfondimento indirizzato agli operatori economici sui seguenti punti:

– malattie professionali;

– tutela globale integrata e ampliamento della tutela assicurativa;

– oneri e andamento infortunistico: prevenzione, agevolazioni, finanziamenti;

– aspetti sanzionatori e vigilanza assicurativa.

L’iniziativa segue le sessioni sul tema delle Tariffe minime di riferimento del settore facchinaggio, tenute dal direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza, Alessandro Millo, in Prefettura e in Confindustria Piacenza, rispettivamente lo scorso 27 febbraio e 30 marzo.

Questo il calendario dei prossimi incontri che si terranno in Prefettura con modalità mista:

· 10 maggio 2023 – “Agricoltura: Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in Regione Emilia-Romagna”, a cura della Dott.ssa Francesca Sormani, Dott.ssa Maria Teresa Cella e dott. Giuseppe Sergi – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Ausl di Piacenza;

· 16 maggio 2023 – “Il ruolo del preposto alla sicurezza”, a cura del Dott. Maurizio Campagnoli, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione di CNA.

Le iniziative e i materiali dell’Osservatorio per la sicurezza nei luoghi di lavoro sono consultabili sul sito della Prefettura.