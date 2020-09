Museo della Val Tidone, lavori di ristrutturazione quasi terminati

Sono in dirittura di arrivo i lavori di ristrutturazione dei locali interrati della rocca comunale, dove ha sede il Museo Archeologico della Val Tidone. Per poter dar via ai lavori è stato necessario traslocare temporaneamente in altri locali l’ingente quantitativo di reperti che sono custoditi del museo gestito dai volontari dell’associazione Pandora.

“Approfittando del periodo di chiusura forzata dovuta all’emergenza coronavirus – dice il sindaco Gianpaolo Fornasari – abbiamo dato corso ad un intervento di ristrutturazione del costo di ventimila euro”. Terminati i lavori il museo riaprirà i battenti.