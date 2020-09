A Treviso l’ordinazione di monsignor Cevolotto. Diretta su Telelibertà dalle 10

Sarà ordinato vescovo oggi, sabato 26 settembre, monsignor Adriano Cevolotto. La celebrazione si terrà alle 10 nel tempio di San Nicolò a Treviso e sarà presieduta dal vescovo della diocesi trevigiana, Michele Tomasi, consacranti saranno monsignor Gianni Ambrosio, amministratore apostolico della Diocesi di Piacenza-Bobbio e l’arcivescovo di Modena monsignor Elio Castellucci. Alla celebrazione parteciperanno 100 piacentini partiti questa mattina all’alba in pullman.

DIRETTA TV – La celebrazione sarà trasmessa in diretta dalle ore 10 su Telelibertà, su Telepace e sul sito della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

Domani pomeriggio alle 16.30 in Cattedrale a Piacenza è in programma il saluto a monsignor Gianni Ambrosio che dal febbraio 2008 era alla guida della Diocesi di Piacenza-Bobbio. In base alle normative anti Covid, in Duomo potranno entrare 500 persone (350 oltre alle autorità) mentre altre 150 avranno accesso ai chiostri dove verrà allestito un maxischermo. All’esterno sarà presente un punto medico, all’ingresso sarà rilevata la temperatura. Anche in questo caso la celebrazione verrà trasmessa in diretta su Telelibertà a partire dalle 16.30 e sul sito della Diocesi di Piacenza-Bobbio.