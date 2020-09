Tornano le lauree in presenza. Proclamati 47 ingegneri e architetti

Da mesi non vedevano i compagni di università e non entravano negli edifici dove per quasi tre anni hanno seguito le lezioni. Giornata di emozioni particolari per i neo laureati in Ingegneria Meccanica e Architettura che, alle sedi di via Scalabrini e all’Urban Center, si sono laureati in presenza nel pieno rispetto delle normative anticontagio. E’ la prima volta dal termine del lockdown. Un traguardo importante conseguito in un periodo storicamente difficile come quello dell’emergenza Coronavirus. Unica donna della sessione di lauree in Ingegneria Meccanica è la piacentina Elena Sozzi: “Abbiamo temuto di non farcela a laurearci in presenza – spiega – ma il Politecnico ha organizzato tutto egregiamente. E’ stato difficile scegliere le tre persone da portare ad assistere alla laurea, sarebbe stato bello festeggiare tutti insieme però va bene così, sono molto contenta”: In Ingegneria Meccanica si è laureato anche Federico Cutolo: “E’ stato bello laurearsi in presenza, sono contento anche per le famiglie che ci hanno sempre seguito. Qualche difficoltà c’è stata con le lezioni a distanza però è stata un’esperienza formativa e molto particolare”. Michele Monno, docente del Politecnico: “Sono state rispettate tutte le norme anticontagio per questo ritorno alla normalità e vorrei che questi laureati non venissero ricordati come quelli dell’emergenza Covid. Ognuno ha messo molta serietà e impegno nel proprio percorso”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà