“Verde Grazzano”: quattromila visitatori alla mostra di giardinaggio

Quattromila visitatori hanno invaso Grazzano VIsconti per la terza edizione di “Verde Grazzano”, la raffinata mostra mercato di giardinaggio allestita nel parco del castello di Grazzano Visconti. Promotori Luchino Visconti di Modrone con Allegra Caracciolo Agnelli e Federico Forquet che insieme agli espositori si sono alleati “per mettere a dimora un futuro sempre più verde e bello”.

“Ci siamo rimessi al lavoro con grande dedizione ed entusiasmo – affermano gli organizzatori – per far tornare a vivere al meglio l’eleganza di questo luogo, la ricercatezza degli espositori e l’offerta di incontri sulla cultura del verde e sull’impatto positivo della natura sull’uomo e il suo benessere. Valori che, uniti al rispetto della natura e dell’ambiente e allo sviluppo dell’ecosostenibiltà come stile di vita, rendono questa manifestazione davvero unica nel suo genere”.