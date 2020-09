Messa della polizia, Ambrosio: “Grazie per il vostro impegno”

Cerimonia solenne oggi, martedì 29 settembre, nella chiesa di San Giovanni in canale, a Piacenza, per la messa dedicata a San Michele Arcangelo, protettore della polizia di Stato. A celebrare Monsignor Gianni Ambrosio, che ha ricordato l’importanza dell’operato delle forze dell’ordine: “In questi anni abbiamo davvero collaborato insieme e si è creato un rapporto di stima reciproca. È un esempio di collaborazione che può essere messo al servizio di quel bene che riguarda tutti, la nostra città, le nostre comunità e ciascuno di noi. Questa festa ci invita a guardare verso l’alto, guardare verso il cielo. Il nostro destino non si esaurisce qui su questa terra, ma va bene oltre”.

Il vescovo ha dimostrato poi piena riconoscenza al lavoro della polizia: “Vi ringraziamo per tutto quello che fate ogni giorno e di notte, lavorando in situazioni anche spesso difficili e vi auguro che possiate sempre più sperimentare la vicinanza concreta e la solidarietà dei cittadini, perché non vi sentiate mai soli nel vostro impegno; un impegno che coinvolge tutti”.