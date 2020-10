Raffiche di vento, alberi e massi caduti in montagna. Fiumi ingrossati

Raffiche di vento hanno interessato nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre le zone di alta Val Nure e alta Val Trebbia, come previsto dall’allerta meteo diramata dalla Protezione civile. Si registrano alcuni massi e piante cadute nei comuni di Ferriere, Farini e Zerba ma fortunatamente in generale non ci sono stati particolari danni.

Nel comune di Ferriere, tra Folli e Casalcò la Provinciale resta chiusa per una frana e la circolazione è stata deviata lungo la strada comunale che collega Ferriere con Rompeggio e Passo Colla.

I fiumi si sono ingrossati a causa delle intense piogge, a Farini il Nure ieri ha superato la soglia gialla. Oggi permane l’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica. La prefettura è in costante collegamento con i sindaci dei territori interessati per monitorare la situazione.

A causa delle abbondanti piogge in Piemonte, per la notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre, è atteso l’innalzamento del fiume Po anche a Piacenza.