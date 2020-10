Dall’inizio delle lezioni 59 casi in 36 istituti differenti

Uno dei grandi temi attuali legati alla diffusione del Covid nella nostra provincia è legato al sistema scolastico, dal trasporto degli studenti alle lezioni.

Il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, ha spiegato che attualmente i casi positivi tra studenti e docenti sono 59 (nella quasi totalità alunni). Gli istituti coinvolti sono 36, per un totale di 51 classi. In 13 casi è stata documentata la trasmissione in aula.

In quarantena sono state messe dall’inizio delle lezioni 338 persone, di cui sette tra docenti e personale scolastico.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà