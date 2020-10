Ospedale di Piacenza, Baldino: “Sperimenteremo la radiologia a domicilio”. In arrivo la Pet

Volto stanco ma soddisfatto dell’accoglienza ricevuta nel Piacentino: si è concluso alla sala Colonne dell’ospedale di Piacenza, il tour del ministro per la Salute, Roberto Speranza che ha raggiunto i nosocomi di Fiorenzuola, Castel San Giovanni, Bobbio e infine quello del capoluogo.

A distanza di quattro mesi dall’ultimo incontro, il ministro ha nuovamente ringraziato gli operatori sanitari per il lavoro svolto nella fase più acuta della pandemia. “Siamo in una fase complicata – ha dichiarato Speranza – dovremo fare uno scatto nelle misure. L’Italia ha dimostrato di essere un grande Paese. Siamo stati all’altezza di una sfida senza precedenti. Siamo più forti oggi. Abbiamo molti più posti in terapia intensiva. Ma non dobbiamo dare per facile questa seconda parte della partita. Oggi ho trascorso una bella giornata nel Piacentino. Il messaggio di fondo è che il servizio sanitario nazionale è una risorsa. Questa provincia ha sofferto ed era giusto dare un segnale forte con un impegno concreto. Abbiamo fornito un investimento di 20 milioni per dare risposte alle esigenze dei cittadini”. Subito dopo i saluti il ministro è partito per tornare nella Capitale in vista del nuovo vertice.

Il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino ha illustrato nel dettagli gli investimenti previsti per l’ospedale di Piacenza grazie ai 10 milioni in arrivo. Due milioni e ottocentomila euro saranno destinati alla Pet, tecnologia diagnostica per i tumori; previsti inoltre interventi per ristrutturare le sale operatorie, la Centrale Unica endoscopica, lo spostamento del punto prelievi. Un milione di euro sarà destinato alla medicina territoriale. “Su quest’ultimo fronte – spiega Baldino – porteremo la tecnologia avanzata nelle Case della salute, dai medici di medicina generale e per le cure a domicilio. Potremmo essere i primi in Italia a sperimentare la radiologia a domicilio”.

