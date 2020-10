Tamponamento tra due camion e un bus, due feriti. Code in autostrada

Incidente in autostrada A21 all’altezza di Rottofreno. Nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre si è registrato un tamponamento tra due mezzi pesanti e un pullman. Il bus era vuoto e si trovava tra i due camion in un tratto in cui sono in corso lavori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori inviati dal 118. Un ferito è stato trasportato all’ospedale di Parma con l’elisoccorso, le sue condizioni sono serie. Un’altra persona è rimasta ferita in modo più lieve. Tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in autostrada si è creata una coda di cinque chilometri. Il traffico scorre su un’unica corsia

