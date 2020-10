A Piacenza 53 nuovi contagiati, in Emilia Romagna 5 morti. Nove piacentini in terapia intensiva

Resta molto alta la diffusione del Coronavirus nella nostra provincia. Dopo il picco di ieri (61 nuovi contagiati e un morto, mai così male dal 2 maggio), oggi i casi scoperti sono 53, di cui 27 asintomatici. Nel dettaglio: 25 sono stati individuati per contact tracing, 10 attraverso i medici di famiglia, 3 per sorveglianza sul luogo di lavoro e 3 per test effettuato in laboratorio privato; 1 caso è stato individuato per accesso al Pronto soccorso e 2 tramite test pre ricovero; 2 in ambito scolastico e 2 in una Cra (un ospite e un dipendente). Infine, 4 casi sono di rientro da Paesi esteri (Marocco, Macedonia, Olanda) e per 1 è in corso l’indagine epidemiologica.

Quattro i nuovi pazienti ricoverati in Terapia intensiva all’ospedale di Piacenza, con il loro totale che sale a nove.

LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 40.333 casi di positività, 641 in più rispetto a ieri. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,5 anni.

I tamponi effettuati sono stati 13.313, per un totale di 1.366.109. A questi si aggiungono anche 3.110 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 8.649 (616 in più di quelli registrati ieri).

Purtroppo, si registrano 5 nuovi decessi, tutti uomini: 2 a Parma (87 e 62 anni), 2 a Modena (87 e 95 anni), 1 a Rimini (67 anni).

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 8.157 (+589 rispetto a ieri), oltre il 95% dei casi attivi.

Sono 65 i pazienti in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri) e 427 (+23 sempre da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.175 (+20 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.599 a Piacenza (+53, di cui 26 sintomatici), 4.760 a Parma (+42, di cui 31 sintomatici), 6.386 a Reggio Emilia (+74, di cui 54 sintomatici), 5.613 a Modena (+81, di cui 44 sintomatici), 7.294 a Bologna (+153, di cui 82 sintomatici); 658 casi a Imola (+12, di cui 11 sintomatici), 1.806 a Ferrara (+71 di cui 33 sintomatici); 2.012 a Ravenna (+27, di cui 12 sintomatici), 1.748 a Forlì (+38, di cui 29 sintomatici), 1.335 a Cesena (+23, di cui 18 sintomatici) e 3.122 a Rimini (+67, di cui 19 sintomatici).