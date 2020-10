Controlli anticovid: una denuncia e quattro sanzioni in una settimana

Sono state 1.823 le persone identificate e 216 le attività commerciali controllate nella settimana dal 12 al 18 ottobre, nel comune di Piacenza, in merito alla normativa antiCovid. Due le sanzioni elevate a carico di cittadini e due a carico di esercizi commerciali per violazione delle norme, una persona è stata denunciata. I controlli sono stati identificato come definito dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Daniela Lupo.

Nella settimana dal 12 al 18 ottobre, le forze dell’ordine hanno effettuato 365 servizi con l’impiego di altrettante pattuglie e 704 uomini.

La prefettura fa sapere che dal 10 marzo sono state sottoposte a controlli 94.767 persone e 6.636 attività e/o esercizi commerciali.

La Polizia locale di Piacenza ha disposto 151 servizi con l’impiego di 315 uomini. Una sanzione è stata elevata a carico di un cittadino.

“Fare “sistema” per contribuire a ridurre il rischio di contagio ed invertire la rotta della crescita del numero dei contagiati: il coinvolgimento dell’intera comunità e del suo sistema economico è fondamentale per il territorio e le ulteriori iniziative saranno assunte nelle prossime riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica” si legge nella nota della Prefettura.