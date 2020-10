Raid vandalico a Pigazzano: sei ragazzi denunciati per danneggiamento

I carabinieri di Rivergaro hanno denunciato gli autori del raid vandalico avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre a Pigazzano. Quella notte, sulla terrazza di Pigazzano, uno dei luoghi più suggestivi della provincia, era stato danneggiato il busto in cemento raffigurante papa Pio XI collocato sulla gradinata che porta al sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta. La notizia si era diffusa velocemente e sui social network molti erano stati i commenti di sdegno.

I militari di Rivergaro, hanno acquisito la denuncia e immediatamente hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del gesto. Hanno ascoltato alcune testimonianze, riscontrato alcune informazioni e dopo aver visionato i video delle telecamere di sicurezza puntate verso la strada che conduce alla terrazza panoramica, sono riusciti a risalire agli autori del gesto e ad identificarli.

Si tratta di sei giovani piacentini (cinque ragazzi e una ragazza), tra i 19 e i 21 anni, che con tre autovetture hanno raggiunto la località di Pigazzano e poi a piedi si sono diretti sulla terrazza antistante la chiesa. Tutti i ragazzi sono stati sentiti dai militari della Stazione della Val Trebbia ed hanno ammesso il danneggiamento. Sono stati perciò denunciati per danneggiamento aggravato in concorso.

