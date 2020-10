Raid vandalico, distrutte statue sulla terrazza panoramica

Ignobile e vigliavo gesto nella notte a Pigazzano, nel comune di Travo dove alcuni vandali hanno compiuto un raid distruttivo all’interno della terrazza panoramica. I malviventi hanno infatti mandato in frantumi una statua, spingendola a terra e deturpando così uno dei monumenti più amati dai piacentini che, da anni, attendono un intervento per rendere fruibile la terrazza che versa in condizioni di pericolosa instabilità.

