Nelle scuole di Piacenza altri 43 casi Covid in una settimana: 127 classi coinvolte

Il Covid continua a mettere a dura prova le classi di Piacenza e provincia: nella settimana dal 19 al 25 ottobre l’Ausl ha individuato 43 casi di positività in più nell’ambito scolastico, di cui 37 studenti e sei docenti o collaboratori. In totale, dalla ripresa delle lezioni ad oggi, i contagi che hanno coinvolto gli istituti di ogni ordine e grado ammontano a 138 (123 allievi e 15 lavoratori).

Nel dettaglio, per ora i casi positività da Sars-Cov-2 hanno riguardato 13 nidi d’infanzia, 19 scuole elementari, 10 medie e 17 superiori, per un quadro complessivo di 59 istituti scolastici (+13 nel periodo 19-25 ottobre) e 127 classi (+41). In 20 occasioni (+2 nell’ultima settimana) è stata documentata un’effettiva trasmissione in aula.

Stando ai dati forniti dall’azienda sanitaria locale, ad oggi – in totale – le persone messe in quarantena sono 1.049 (1.034 studenti e 15 docenti o collaboratori), dato generale che vede l’incremento di 277 allievi e tre dipendenti scolastici nel periodo 19-25 ottobre.